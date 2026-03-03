Giornale di Brescia
Polizia Tel Aviv, 'l'Iran ha colpito i civili con bombe a grappolo'

TEL AVIV, 03 MAR - La polizia israeliana riferisce che nell'ultimo attacco missilistico iraniano alcuni impatti nel centro di Israele sono stati causati da submunizioni provenienti dalla testata di una bomba a grappolo. "Gli impatti hanno causato feriti tra i civili e danni", ha detto il comandante della polizia di Tel Aviv, Haim Sargaroff. L'Idf poco prima dell'ultima ondata di missili sul centro di Israele ha confermato che Teheran sta utilizzando bombe a grappolo contro i civili in Israele.

TEL AVIV

