Polizia sventa truffa da un milione di euro ad azienda Veronese

Un fermo immagine dell'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri che ha portato alla fine della latitanza di Gianni Siciliano, classe 1982, originario della provincia di Cosenza e considerato un vero e proprio "re delle truffe online" a Fiumicino, 6 luglio 2019. ANSA/POLIZIA CARABINIERI EDITORIAL USE ONLY NO SALES