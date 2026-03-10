Giornale di Brescia
Polizia, 'sei morti e 5 feriti nell'incendio al bus in Svizzera'

ROMA, 10 MAR - È di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell'incendio ad un bus in Svizzera. Lo ha reso noto in serata la polizia di Friburgo nel corso di una conferenza stampa. Quattro feriti sono passeggeri del bus, mentre il quinto è un paramedico. Le cause non sono ancora chiare, ma sembra che nell'incidente sia stata coinvolta una persona. Lo scrive Rsi. La polizia ha invitato la popolazione a evitare il luogo dell'incidente e sta cercando testimoni. L'operazione su larga scala proseguirà per tutta la notte, secondo gli agenti.

