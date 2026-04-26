Polizia, 'presto per il movente, aggressore alloggiava nell'hotel del gala'

WASHINGTON, 26 APR - Il capo della polizia di Washington, Jeffery Carroll, ha riferito che e' presto per stabilire quale fosse "la motivazione dell'aggressore" e per dire chi intendesse colpire. Carroll ha riferito che gli investigatori ritengono che il sospettato alloggiasse presso l'hotel, il Washington Hilton, e che sia stato proprio questo a consentirgli di accedervi in occasione del gala dei corrispodenti della Casa Bianca. Carroll ha aggiunto che il sospettato è stato condotto in ospedale per essere sottoposto a "controlli", ma che non è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco.