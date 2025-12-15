Giornale di Brescia
Polizia, 'nessun familiare sospettato per l'uccisione di Rob Reiner'

ROMA, 15 DIC - Il vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton, ha affermato in una conferenza stampa che "molti familiari sono e saranno interrogati ma che "nessuno è stato arrestato; nessuno è stato interrogato come sospettato". Lo riporta il Los Angeles Times sull'omicidio del regista Rob Reiner e della moglie. Hamilton ha affermato che gli investigatori stanno lavorando per ottenere un mandato di perquisizione prima di avviare un'indagine "approfondita" all'interno e all'esterno della residenza.

