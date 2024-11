Polizia locale Milano insegue e blocca auto che brucia il rosso

MILANO, 29 NOV - Si è concluso con una persona bloccata, la cui posizione è al vaglio degli agenti della Polizia locale, e due agenti leggermente feriti l'inseguimento di una vettura che non si era fermata all'alt alle sei di stamani in piazzale Loreto e che si è concluso in via Lamarmora nel centro cittadino, a distanza di circa cinque chilometri. La vettura, una Seat Leon con a bordo quattro nordafricani, secondo la Polizia locale, non si è fermata a un semaforo rosso in piazzale Loreto e nemmeno all'alt del vigili che hanno cominciato l'inseguimento. In via Lamarmora le due vetture sono venute a contatto ma nessuno è rimasto ferito e i quattro sono scesi dall'auto ingaggiando una colluttazione con gli agenti che sono rimasti contusi ma non è ancora nota la loro prognosi di guarigione. Tre sono riusciti a scappare mentre uno è stato preso. L'auto non risulta rubata ed è provvista di assicurazione e pertanto si sta indagando sulle ragioni della fuga.