Polizia iraniana, 'Chi manifesta sarà trattato come nemico'

(ANSA-AFP) - ROMA, 11 MAR - Il capo della polizia iraniana ha avvertito che qualsiasi manifestante che sfidi le autorità sarà trattato come un "nemico", riporta l'Afp. "Se qualcuno si mostra d'accordo con la volontà del nemico, non lo considereremo più un semplice manifestante, ma un nemico. E lo sottoporremo allo stesso trattamento di un nemico", ha dichiarato il capo della polizia nazionale Ahmad-Reza Radan in un commento trasmesso dalla televisione di stato IRIB. (ANSA-AFP).

