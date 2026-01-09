Polizia federale spara a Portland, due feriti

WASHINGTON, 08 GEN - Due persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state colpite da colpi di arma da fuoco sparati da agenti federali a Portland: lo ha riferito la polizia della città dell'Oregon. Non è immediatamente chiaro quale sia la loro condizione né a quale agenzia appartengano gli agenti federali coinvolti, precisa la Cnn, ma secondo altri media si tratterebbe di agenti della U.S. Customs and Border Protection. Le persone colpite sono un uomo e una donna. L'episodio, di cui non si conosce ancora la dinamica, è avvenuto sullo sfondo delle tensioni per la manifestante pro migranti uccisa ieri da un agente dell'Ice a Minneapolis.