Polizia, 'evacuate circa 30 persone dal treno deragliato in Svizzera'

ROMA, 16 FEB - La polizia vallese afferma su X che circa 30 persone sono state evacuate dal treno regionale deragliato stamattina a causa di una valanga. Il treno regionale è deragliato nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Secondo le prime informazioni sul convoglio viaggiavano 80 passeggeri.