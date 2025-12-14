Giornale di Brescia
Polizia australiana, gli uomini che hanno sparato sono padre e figlio

SYDNEY, 15 DIC - I due uomini armati che hanno sparato e ucciso 15 persone durante una celebrazione ebraica sull'iconica Bondi Beach di Sydney erano un padre cinquantenne e suo figlio ventiquattrenne, ha dichiarato la polizia australiana. "Il cinquantenne è deceduto. Il ventiquattrenne è attualmente in ospedale", ha dichiarato il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, in una conferenza stampa. "Posso dire che non stiamo cercando altri autori di reato", ha aggiunto. Rivisto il bilancio delle vittime, quindici e non sedici come detto in precedenza.

