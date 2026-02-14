Giornale di Brescia
Polizia, a Monaco 200.000 in piazza contro il regime iraniano

MONACO DI BAVIERA, 14 FEB - Circa 200.000 persone si sono radunate a Monaco di Baviera questo pomeriggio per protestare contro le autorità iraniane. Lo ha detto all'Afp la polizia del capoluogo bavarese, aumentando una cifra iniziale di 80.000 persone, mentre in città è in corso la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Molti manifestanti si sono riuniti pacificamente sulla Theresienwiese, un'ampia piazza nella parte occidentale della città, per chiedere la fine della Repubblica Islamica dopo la sanguinosa repressione che ha soffocato un'ondata di proteste diffusa dalla fine di dicembre. Alcuni hanno sventolato bandiere iraniane dell'epoca dello Scià.

