Politico svela chat, candidato Trump con 'vena nazista'

epa12468175 US President Donald Trump during a meeting with Australian Prime Minister Anthony Albanese in the Cabinet Room at the White House in Washington, DC, USA, 20 October 2025. EPA/YURI GRIPAS / POOL
AA

WASHINGTON, 20 OTT - Paul Ingrassia, il controverso candidato di Donald Trump per guidare l'Office of Special Counsel, ha scritto in una chat di gruppo con altri repubblicani che la festa di Martin Luther King Jr. dovrebbe essere "buttata nel settimo cerchio dell'inferno" e ha affermato di avere "una vena nazista". Lo scrive Politico, che ha visionato le conversazioni, da cui emerge come Ingrassia abbia simpatie e frequentazioni legate all'ambiente dei suprematisti bianchi. L'audizione di conferma al Senato di Ingrassia, avvocato e commentatore politico con ruoli di governo, è prevista per giovedì ma le rivelazioni rischiano di silurare la sua nomina.

