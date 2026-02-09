Giornale di Brescia
Policastro, 'le parole di Nordio? Sono stupito'

NAPOLI, 09 FEB - "Sono stupito e non aggiungo altro". Così il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, risponde alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine della conferenza stampa per la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti del Commissariato per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati. La conferenza si è svolta questa mattina nel Palazzo di giustizia "Alessandro Criscuolo" a Napoli. Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti, il Guardasigilli aveva dichiarato: "Quel procuratore generale che ha detto che la riforma attua il piano Gelli ha il mio massimo disprezzo. Non gli stringerei la mano".

