Polemica nell'Aretino per auguri di Natale con scritta 'Xmas'

CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 29 NOV - Una scritta dorata posta davanti ai giardini pubblici con il classico 'Xmas' natalizio fa scoppiare la polemica politica a Castiglion Fiorentino (Arezzo). "Sappiamo in partenza che verremo tacciati come coloro che danno la caccia alle streghe o, più in particolare, ai gerarchi, ma riteniamo che quel 'Xmas' che campeggia fuori Porta Fiorentina non rappresenti esattamente il meglio che si potesse scegliere per ricordare a tutti che sta arrivando Natale", il commento affidato ai social dalla lista di opposizione Rinascimento Castiglionese: "Buon Natale non ci sarebbe dispiaciuto, al posto dell'acronimo che, in Italia, richiama originariamente al periodo più nefasto della nostra storia. E che sia un'amministrazione che si ispira anche al generale sottosopra, lo ripetiamo, non ci passa nemmeno per la testa". "Il militare l'ho fatto una volta sola e mi è bastato. Non ho nulla da eccepire sull'attività politica del generale Vannacci ma io sono uno di quelli che non pende dalle sue labbra", la risposta 'twittata' su X dal primo cittadino Mario Agnelli che ha poi ricordato: "Per quanto riguarda gli addobbi di Natale c'è un progetto grafico condiviso dai Commercianti del Centro storico. Per quanto riguarda il generale Vannacci ho scritto su X il mio pensiero". Stupiti i commercianti che, precisano, hanno solo seguito un modo ormai diffuso di fare scritte natalizie.