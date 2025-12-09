Giornale di Brescia
Polemica a Senigallia, 'statuina di San Giuseppe con tratti femminili, rimuovetela'

SENIGALLIA, 09 DIC - Un presepe in cui la statuina di san Giuseppe ha tratti giudicati troppo femminili nella rappresentazione allestita sotto il municipio di Senigallia (Ancona). A tal punto che, dopo alcune critiche, l'amministrazione comunale sta valutando di far apportare alcune modifiche. La polemica è sorta negli ultimi giorni nella cittadina marchigiana. In una teca di vetro nella centralissima piazza Roma è stato allestito il presepe durante il periodo natalizio. Un'opera realizzata, come ogni anno, da Romina Fiorani dell'Atelier della Ceramica: una composizione realizzata in creta, dipinta con colori sotto vernice e cristallinata. Un giovane san Giuseppe protegge la famiglia, Maria ha in braccio il piccolo Gesù con le braccia aperte e due angeli arricchiscono la scena. Ma proprio nei dettagli si è sviluppata la polemica. L'ex consigliera della Lega Lucia Pucci ha chiesto al sindaco Massimo Olivetti "di rimuoverlo, la tradizione va rispettata e questa è un'interpretazione blasfema di San Giuseppe. Non voglio sembrare bigotta o razzista ma secondo me il presepe è quello tradizionale, poi se uno vuole dargli un'interpretazione può aggiungere altri personaggi, magari una figura in carrozzina o anziana, richiamando il tema sociale, ma senza togliere o modificare i protagonisti". Anche il consigliere comunale di FdI Massimo Montesi ha fatto la stessa richiesta al primo cittadino o "almeno il posizionamento di una statua raffigurante San Giuseppe, adeguatamente corretta". Richieste che potrebbero essere accolte: lo stesso esponente di Fratelli d'Italia, ha riferito che il sindaco si muoverà in tal senso, pronto a chiedere modifiche all'installazione o a valutarne la sostituzione.

