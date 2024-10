Podolyak, 'la strategia di Israele è eccellente'

ROMA, 02 OTT - Il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, ha elogiato oggi la "strategia intelligente" di Israele in Medio Oriente, definendola "eccellente": i due principali sponsor della rete terroristica globale, la Russia e l'Iran, devono essere sconfitti strategicamente, ha scritto il funzionario su Telegram. "Israele. Eccellente. Una strategia intelligente, una corretta valutazione dei rischi, l'adozione tempestiva di decisioni difficili ma necessarie... - si legge nel messaggio -. La rete terroristica globale, che comprende gruppi per procura della Russia e dell'Iran ed è attivamente moderata dalla Russia e dall'Iran, deve certamente essere distrutta". "Subito dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, questa rete è diventata nettamente più attiva, ha alzato significativamente la posta in gioco e ha iniziato a comportarsi in modo estremamente sfacciato e audace - prosegue la nota -. Per porre fine a tutto ciò, è necessario sconfiggere strategicamente i due principali sponsor della rete: Russia e Iran. Qualsiasi altra soluzione... non farà altro che incoraggiare gli sponsor a incrementare i loro investimenti nella destabilizzazione globale...".