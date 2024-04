Pnrr, Corte dei conti richiama Viminale su comune Marzabotto

BOLOGNA, 26 APR - La Corte dei conti dell'Emilia-Romagna richiama il Viminale dopo il caso del comune di Marzabotto, finito in crisi di liquidità di cassa. A quanto si apprende, la Sezione regionale di controllo ha richiamato l'attenzione del ministero dell'Interno affinché, coerentemente con l'obiettivo legislativo della massima efficacia, efficienza e rapidità nell'attuazione dei progetti finanziati dal Pnrr, adotti tutte le misure possibili affinché situazioni come quella accaduta al Comune nel Bolognese non si ripetano. La vicenda è emersa circa un mese fa: il Comune di Marzabotto nel 2022 ha varato un progetto per riqualificare un'ex cartiera sul suo territorio, finanziato con fondi Pnrr. Al progredire dei lavori ha anticipato i soldi per le aziende, ma le risorse non sono arrivate. Alla richiesta di aiuto della sindaca Valentina Cuppi, la prefettura ha chiesto altri dati per valutare l'avvio del pre-dissesto. Quando il caso è esploso, poi, il Viminale ha fatto sapere di aver proceduto con le prime erogazioni. Il faro dei giudici si accende nell'ambito di una prima indagine sull'applicazione dei principi contabili in materia di 'gestione' della cassa degli enti locali, del fondo rischi da contenzioso e sui fondi Pnrr. L'indagine ha coinvolto 103 Comuni dell'Emilia-Romagna. Non sono emerse situazioni di grave problematicità, ma il lavoro ha consentito di mettere in luce un fenomeno che potrebbe mettere in seria difficoltà gli enti locali: quello che i ritardi nell'erogazione delle risorse da parte del Viminale causino una criticità di cassa degli enti locali prosciugandone le disponibilità monetarie. Secondo la ricostruzione dei giudici, è quanto accaduto a Marzabotto e su questo fenomeno la sezione regionale ha richiamato l'attenzione del ministero dell'Interno.