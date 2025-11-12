Giornale di Brescia
Pm Modena e Varese, Del Grande è stato aiutato nella fuga

BOLOGNA, 12 NOV - Le operazioni di ricerca di Elia Del Grande, rintracciato in serata dai carabinieri nella propria abitazione a Cadrezzate, sono state rese difficoltose dalla conoscenza del territorio del fuggitivo, che si è spostato ripetutamente con facilità tra la ricca vegetazione dell'area tra Ternate, Travedona Monate e Cadrezzate con Osmate, "potendo anche contare su soggetti che lo hanno favorito". Lo spiegano i procuratori di Modena e Varese, Luca Masini e Antonello Gustapane, in una nota firmata da entrambi. Per non farsi prendere Del Grande avrebbe utilizzato pedalò per spostarsi sul lago di Monate, di notte, tra darsene e canneti.

