Pm Milano, su treni nessun fascicolo o elementi su sabotaggi

MILANO, 22 GEN - La Procura di Milano al momento non ha aperto alcun fascicolo su ipotesi di danneggiamenti e sabotaggi sulle linee ferroviarie e, in particolare, in relazione a quanto accaduto l'11 gennaio scorso, quando un problema alla linea elettrica ha bloccato per ore il traffico dei treni da e per il capoluogo lombardo. Stando a quanto precisato, la Procura, guidata da Marcello Viola, ha finora solo preso atto delle notizie giornalistiche uscite in questi giorni, ossia di un video pubblicato dai media che mostrerebbe la presenza di una persona quel mattino, verso le 7, prima del guasto, sui binari nello snodo ferroviario tra la stazione Centrale e quella di Lambrate. Allo stato, però, nessun fascicolo è stato aperto in Procura e dunque non c'è alcun elemento per ora che porta ad indagare su ipotesi di sabotaggi. L'esposto presentato dal gruppo Fs, che ha fatto riferimento a una serie di episodi tra cui anche quello dell'11 gennaio a Milano, è stato depositato ai pm di Roma, che hanno già aperto un fascicolo. Eventualmente potrebbero essere gli inquirenti romani a trasmettere ai colleghi milanesi per competenza parte delle loro indagini.