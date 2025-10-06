Pm Milano ricorrono contro la revoca dell'arresto di Catella
Il ceo di Coima, Manfredi Catella, alla presentazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026 allo Scalo Romana a Milano; 30 settembre 2025. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
MILANO, 06 OTT - La Procura di Milano ha depositato il ricorso in Cassazione per chiedere di annullare la decisione con cui il Riesame, ad agosto, ha revocato gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, Ceo di Coima e indagato nella maxi inchiesta sull'urbanistica. Da quanto si è saputo, nell'atto i pm Petruzzella, Filippini e Clerici, del pool dell'aggiunta Tiziana Sicilano, hanno indicato come manifestamente illogiche le motivazioni dei giudici per omessa valutazione di una serie di prove, chiarendo che va considerata la corruzione sistemica e ambientale, oltre ai conflitti di interesse, che ruotava attorno alla Commissione paesaggio.
