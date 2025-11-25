Giornale di Brescia
Pm Milano, condannare Ferragni a un anno e 8 mesi

MILANO, 25 NOV - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con rito abbreviato per truffa aggravata sui noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Per i pm, nelle indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, tra il 2021 e il 2022, avrebbe ingannato follower e consumatori con presunti ingiusti profitti - in relazione a quelle vendite dei due prodotti, il cui prezzo non comprendeva, però la beneficenza pubblicizzata - per circa 2,2 milioni di euro. L'influencer ha sempre respinte le accuse e la sua difesa interverrà nella prossima udienza.

MILANO

