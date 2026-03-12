Giornale di Brescia
Pm Milano chiede il processo per Amazon e 4 suoi manager

MILANO, 12 MAR - Per la mancata modifica dell'algoritmo ritenuto "indifferente" agli obblighi fiscali e doganali dell'Unione Europea che ha comportato in tre anni, dal 2019 al 2021, una presunta evasione dell'Iva di circa un miliardo e 200 milioni di euro, la Procura di Milano ha chiesto il processo per Amazon Eu sarl e per tre suoi manager e per un quarto dirigente statunitense. La richiesta di processo, firmata dal pm Elio Ramondini, è sul tavolo del gup Tiziana Landoni che dovrà fissare l'udienza preliminare. L'indagine, condotta dalla Gdf, e una delle tre che riguarda il colosso fondato dal Jeff Bezos. La società a dicembre, in seguito a un accordo con l'agenzia delle Entrate, si è impegnata a versare al fisco italiano 527 milioni di euro, interessi inclusi.

