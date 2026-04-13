Pm Massa, '5 identificati per omicidio Bongiorni, tre sono minori'

MASSA (MASSA CARRARA), 13 APR - Ci sono cinque identificati dai carabinieri per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Due sono i maggiorenni sottoposti a fermo perchè indiziati di "concorso in omicidio volontario", gli altri tre sono minori "la cui posizione è al vaglio della procura minorile di Genova". Lo ha detto in una conferenza stampa il procuratore di Massa Piero Capizzoto sottolineando che al momento non risultano altri maggiorenni coinvolti, oltre ai due in stato di fermo. I due maggiorenni arrestati sono stati interrogati domenica dal magistrato di turno. Nelle perquisizioni sono stati trovati capi di vestiario verosimilmente indossati durante l'omicidio e visibili dalle immagini di telecamere.