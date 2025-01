Pm: 'Giudizio immediato per il presunto killer di Sharon''

BERGAMO, 13 GEN - È pronta la richiesta di giudizio immediato per Moussa Sangare, il 30enne di Suisio, nella Bergamasca, che ha accoltellato Sharon Verzeni a Terno d'isola nello scorso luglio. L'uomo è accusato di omicidio pluriaggravato. Oltre che i futili motivi e la premeditazione, il pm Emanuele Marchisio, che ha coordinato le indagini, gli contesta l'aggravante della minorata difesa per l'orario notturno, il luogo che era deserto e le condizioni della vittima che stava ascoltando musica con le cuffiette, risultando quindi più vulnerabile a un'aggressione a sorpresa alle spalle come quella che ha subito. L'istanza sarà inoltrata al gip a breve.