Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pm, fuori dal processo Visibilia le conversazioni di Santanchè

Il ministro del turismo Daniela Santanchè all’assemblea di Confagricoltura all’Università Bocconi, Milano 8 Luglio 2025 ANSA/MATTEO CORNER
Il ministro del turismo Daniela Santanchè all’assemblea di Confagricoltura all’Università Bocconi, Milano 8 Luglio 2025 ANSA/MATTEO CORNER
AA

MILANO, 16 SET - Restano fuori tutte le e-mail, le chat e gli sms che avevano come interlocutrice Daniela Santanchè nel processo in cui la ministra è imputata, con altre 15 persone, per il falso in bilancio di Visibilia, il gruppo da lei fondato e da cui ha dismesso le cariche. A spiegarlo in aula a Milano, citando la sentenza della Consulta sul caso Open e che si riferisce a Matteo Renzi, è stato il pm Luigi Luzi che assieme alla collega Marina Gravina rappresenta la pubblica accusa. Lo stralcio di ogni dialogo in cui compare direttamente la parlamentare di Fratelli d'Italia è stata spiegata durante la richiesta della prove. Tra queste oltre all'esame degli imputati, anche quello di funzionari di Banca d'Italia e Consob. Intanto il Tribunale, rigettando una eccezione delle difese, ha ammesso le parti civili, ossia alcuni piccoli azionisti guidati da Giuseppe Zeno. La proposta di ammissione prove verrà "validata" da un nuovo collegio della seconda sezione penale, in quanto due componenti di quello attuale hanno un nuovo incarico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario