Pm Corte Conti indaga su Arena Santa Giulia Olimpiadi, 'danno erariale'

MILANO, 05 MAG - La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria per ipotesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia, che ha ospitato l'impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali, per i cosiddetti "extracosti" coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. E' quanto si è appreso in merito ad un'attività della Gdf di Milano che sta acquisendo, attraverso un ordine di esibizione, documenti negli uffici del Comune di Milano.