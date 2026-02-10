Pm chiedono il processo per il dj Basciano, 'stalking su Sophie Codegoni'

MILANO, 10 FEB - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il dj e influencer Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna e modella Sophie Codegoni per una serie di episodi, tra luglio del 2023 e novembre del 2024, nel corso dei quali avrebbe minacciato la donna con "condotte reiterate", al punto da "ingenerare" in lei "un grave stato di ansia e paura" e un "fondato timore per la propria incolumità". L'inchiesta a carico del 36enne era stata chiusa dall'aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa a fine settembre, dopo gli accertamenti dei carabinieri. Ora la richiesta di processo dovrà passare il vaglio di un gup. Il dj, che era stato arrestato nel novembre 2024 e poi era stato scarcerato meno di 48 ore dopo dal gip, è stato anche sottoposto ad un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La modella, che aveva conosciuto Basciano nel 2021 davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, era stata costretta "a cambiare le proprie abitudini di vita", non uscendo più "da sola" e facendosi "sempre riaccompagnare a casa da qualcuno". La 24enne, dopo la denuncia, aveva confermato, sentita da inquirenti e investigatori, tutto il quadro inquietante di insulti gravi, pedinamenti, minacce anche di morte e atteggiamenti persecutori che per quasi un anno e mezzo avrebbe dovuto subire. Agli atti anche tutte le chat dei dialoghi tra i due. Basciano, invece, difeso dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, ha sempre respinto le accuse, facendosi anche interrogare dai pm.