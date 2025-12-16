Pm chiede l'ergastolo per il presunto assassino di Sharon Verzeni

MILANO, 16 DIC - Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, il trentenne imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Chignolo d'isola la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l'aggravante "gigantesca" dei futili motivi.