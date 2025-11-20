Pm chiede carcere per terrorismo, fugge prima di interrogatorio

BOLOGNA, 20 NOV - La Procura distrettuale di Bologna aveva chiesto per lui, un 25enne originario del Bangladesh residente a Rimini, la custodia cautelare in carcere per fatti di terrorismo islamico. Il Gip, prima di decidere se disporla, ha fissato l'interrogatorio preventivo, per la mattinata, con avviso all'indagato: ma il giovane non si è presentato ed è attualmente ricercato dal Ros dei carabinieri. Il giovane, secondo quanto si apprende, risponde di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità terroristica di natura jihadista, per alcuni post inneggianti ad Al Qaeda e all'Isis. L'interrogatorio preventivo è una delle novità della cosiddetta 'riforma Nordio', che prevede di avvisare l'indagato, per alcuni reati, prima del possibile arresto chiesto da una Procura.