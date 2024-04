PizzAut celebra 1° maggio con due assunzioni e 12 Food truck

MILANO, 29 APR - Due nuove assunzioni e l'avvio di un nuovo progetto per moltiplicare l'inclusione. Con queste iniziative PizzAut celebra la Festa dei lavoratori del 1° maggio. Le due nuove assunzioni, nella pizzeria gestita da ragazze e ragazzi affetti da autismo, verranno annunciate nel corso di un pranzo che si terrà proprio il primo maggio al ristorante di Monza, a cui parteciperà anche Simona Tironi, assessore all'Istruzione e Formazione di Regione Lombardia. Il ristorante di Monza, il secondo targato PizzAut, è stato inaugurato lo scorso anno alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui é stata offerta la pizza Articolo1, dedicata alla Costituzione. Altra novità che verrà annunciata in occasione della Festa dei lavoratori è il PizzAutoBus, cioè una flotta di 12 food truck targati PizzAut che gireranno per la Lombardia e per l'Italia per moltiplicare le occasioni di inclusione. "Al momento partiremo con 12 ma l'obiettivo è averne uno per ogni provincia d'Italia - spiega in un comunicato Nico Acampora, fondatore di PizzAut -, e dare in gestione il food truck a realtà associative, onlus, che si occupano di autismo così da proporre posti di lavoro 'Aut' in tutta Italia". Ogni mezzo infatti potrà impiegare fino a cinque persone affette da autismo. "Stiamo organizzando corsi mirati proprio per formare una cinquantina di giovani che poi lavoreranno sui PizzAutoBus. Perché lo facciamo? - prosegue -. Perché il lavoro è un veicolo fondamentale di inclusione sociale, il progetto PizzAut nasce esattamente con questo presupposto e con l'obiettivo di trasformare i nostri ragazzi e le nostre ragazze in cittadini attivi, in contribuenti". Ad oggi PizzAut, nelle sue due pizzerie di Cassina de' Pecchi e di Monza, impiega 40 dipendenti tra camerieri, pizzaioli e addetti alla cucina.