Pizzaballa, profonda indignazione per la profanazione della statua di Gesù

ROMA, 20 APR - "Profonda indignazione" e "condanna senza riserve" per la profanazione e distruzione a colpi di martello di un'immagine di Gesù Crocifisso compiuta da un soldato israeliano dell'Idf in Libano. La esprime l'Assemblea degli Ordinari cattolici di Terra Santa, in una nota a firma del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che parla di un gesto "grave affronto alla fede cristiana" e si inserisce in "altri episodi segnalati di profanazione di simboli cristiani". L'Assemblea denuncia "un preoccupante fallimento nella formazione morale e umana" e rilancia il monito di Leone per una pace "disarmata e disarmante".