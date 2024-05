Pizzaballa a Gaza, prima visita dallo scoppio della guerra

"Sua Beatitudine, Pierbattista Cardinale Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, è entrato a Gaza e ha raggiunto la parrocchia della Sacra Famiglia per una visita pastorale", ha dichiarato il Patriarcato Latino di Gerusalemme in un comunicato, aggiungendo che ha presieduto una messa, 16 maggio 2024. NPK ANSA / Patriarcato Latino di Gerusalemme +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++