Pizzaballa, 'a Gaza la situazione resta di estrema gravità'

COSENZA, 12 FEB - A Gaza "dal punto di vista alimentare la situazione è migliorata ma per il resto la situazione resta di estrema gravità". Lo ha dichiarato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, in visita a Cosenza per la festa della Madonna del Pilerio. "Cosa sarà Gaza? È molto difficile capire quali sono le prospettive. Innanzitutto dal punto di vista della governance, chi governerà e come, con quali condizioni, con quale mandato. Se i 20 punti del piano Trump andranno avanti è ancora una fase da costruire. Nel frattempo la popolazione ha bisogno di tutto", ha spiegato. "La ricostruzione non è ricominciata e gli ospedali operano in maniera parziale, non totale. Il sistema scolastico è totalmente devastato e siamo già al terzo anno senza scuola", ha sottolineato. "Il Board of Peace è contestato da molti, è quello che c'è comunque, bisogna fare i conti con la realtà, ma in questo momento non vedo la possibilità da parte della politica di avere progetti di lungo respiro", ha detto Pizzaballa, osservando anche come l'attività militare non costruisca "prospettive politiche". "Il compito della Chiesa, il compito di chi ci crede, di chi crede che sia possibile una prospettiva diversa, sociale e anche politica è dirlo, per non lasciare una narrativa soltanto alle attività militari", ha evidenziato il cardinale.