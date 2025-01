Più latino e storia italica, a scuola i nuovi programmi

ROMA, 15 GEN - Spazio al latino - come opzione - fin dalle scuole medie, abolizione della geostoria alle superiori, centralità allo studio della letteratura italiana, più spazio alla storia e ai popoli italici. Sono in arrivo le Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola, ovvero i nuovi programmi, messi a punto da una Commissione incaricata dal ministro per l'Istruzione, Giuseppe Valditara. Le novità, che saranno introdotte nell'anno scolastico 2026-27, sono state anticipate da un'intervista del ministro Valditara a Il Giornale.