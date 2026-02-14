Pistorius, Putin non vuole l'Ue al tavolo e gli Usa lasciano che vada così

BERLINO, 14 FEB - "Non ho idea di quando questo potrà accadere. Noi paghiamo per l'Ucraina, è vero, ma non paghiamo Putin. Ed è Putin che si rifiuta di averci al tavolo delle trattative, e gli americani lasciano che questo accada. Non possiamo sederci da soli al tavolo, se Putin non vuole e gli americani consentono cha le cose vadano così". Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, rispondendo a una domanda su quando sarà possibile agli europei sedere al tavolo del negoziato per la pace sull'ucraina. Pistorius ha però insistito sul fatto che l'Europa debba continuare a fare presente con chiarezza di voler partecipare.