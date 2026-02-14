Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pistorius, Putin non vuole l'Ue al tavolo e gli Usa lasciano che vada così

AA

BERLINO, 14 FEB - "Non ho idea di quando questo potrà accadere. Noi paghiamo per l'Ucraina, è vero, ma non paghiamo Putin. Ed è Putin che si rifiuta di averci al tavolo delle trattative, e gli americani lasciano che questo accada. Non possiamo sederci da soli al tavolo, se Putin non vuole e gli americani consentono cha le cose vadano così". Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, rispondendo a una domanda su quando sarà possibile agli europei sedere al tavolo del negoziato per la pace sull'ucraina. Pistorius ha però insistito sul fatto che l'Europa debba continuare a fare presente con chiarezza di voler partecipare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BERLINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario