Pistorius, 'pensiamo a task force europea multidominio o Five Eyes'

BRUXELLES, 20 FEB - "Guardando al prossimo vertice Nato, penso che la dichiarazione di intenti sia che, se L'Aia riguardava il denaro, Ankara riguarderà le capacità. E incaricheremo i nostri direttori nazionali degli armamenti di definire tali capacità critiche in modo da poter compiere i passi successivi. Un'idea potrebbe essere quella di pensare alla creazione di una flotta comune di cisterne o di una task force multidominio o di una versione europea dei Five Eyes. Si tratta di qualcosa di plausibile e il mandato è stato dato". Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a Cracovia. "Nell'E5 pensiamo ad approcci non convenzionali'.