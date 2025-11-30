Pistola acquistata da poco per femminicidio-suicidio Umbria

CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 30 NOV - Aveva lecitamente acquistato, sembra da poco, la pistola Antonio Iacobellis, cinquantanovenne sottufficiale in pensione dell'aeronautica militare, che ieri con l'arma ha prima ucciso, in rapida successione, la sua convivente, Stefania Terrosi, 58 anni, impiegata presso un'impresa di pulizie, per poi togliersi la vita con la stessa arma nell'abitazione della donna, a Pò Bandino, una frazione di Città della Pieve. Una dinamica della quale stanno definendo i dettagli i carabinieri della locale compagnia e quelli del reparto operativo del comando provinciale di Perugia. Coordinati dalla Procura del capoluogo umbro. Indicazioni sono attese anche dagli esami medico legali che disporrà il magistrato di turno. Non è ancora chiaro se verrà svolta l'autopsia o ci sarà una ricognizione cadaverica esterna. Gli elementi già raccolti sul femminicidio-suicidio hanno infatti già delineato il quadro. Terrosi e Iacobellis sono stati trovati morti nel soggiorno dell'abitazione, una accanto all'altro. L'ipotesi è quindi che l'uomo abbia sparato in rapida successione. Probabilmente subito dopo avere mandato due messaggi, a un ex collega e al figlio della donna avuto da un precedente matrimonio, nei quali annunciava una "follia". Dalle testimonianze raccolte emerge sempre più con chiarezza che tra i due ci fossero dei dissidi. Nessuno dei vicini li aveva comunque mai sentiti litigare in maniera palese e Terrosi non aveva mai sporto denunce o fatto alcun tipo di segnalazione. Tra i parenti della donna serpeggiavano dei timori e il figlio le avrebbe anche chiesto di allontanare il compagno. Qualcuno che abita in zona avrebbe sentito ieri mattina due botti, pensando però a dei petardi. Poco dopo sono però arrivati i carabinieri ai quali aveva dato l'allarme l'ex collega di Iacobellis e sul posto hanno trovato il figlio di Terrosi preoccupato per il messaggio appena ricevuto. I militari sono quindi entrati in casa, trovando i due cadaveri.