Pista ghiaccio intorno statua di Pavarotti a Pesaro, è polemica

PESARO, 26 NOV - Il Comune di Pesaro quest'anno ha deciso di riproporre la pista di ghiaccio per il pattinaggio, assente nel 2024, posizionandola però intorno alla statua del grande tenore Luciano Pavarotti, morto nel 2007, in piazzale Lazzarini, a due passi dal teatro Rossini, anziché in piazza del Popolo, intorno alla fontana, come nel 2023. Una scelta fatta dall'amministrazione, guidata dal sindaco Andrea Biancani, per valorizzare anche quella parte di centro storico e apprezzata dai commercianti del posto. La decisione ha però acceso diverse polemiche e critiche. Prese di posizione contrarie sui social e non solo, come nel caso di Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti, che in un'intervista a "Il Resto del Carlino" di Pesaro, si è detta "delusa, arrabbiata e dispiaciuta". "Non ne ero a conoscenza. È una ridicolizzazione di Luciano, una cosa bruttissima. - ha detto Mantovani - Mi dispiace che il Comune abbia permesso una cosa del genere, perché ne va dell'immagine di Luciano, del rispetto nei suoi confronti. - ha aggiunto - Se proprio volevano fare la pista lì, potevano spostare la statua o farla da un'altra parte. - conclude - Con quella statua siamo partiti da un omaggio e siamo arrivati alla ridicolizzazione".