Pisani, la sicurezza è la necessaria precondizione per garantire la pace

PESCARA, 16 GEN - "La sicurezza è la necessaria precondizione per garantire pace, sviluppo e benessere delle nostre comunità. E questa sicurezza dipende soprattutto dal vostro impegno e dalla vostra dedizione". Lo ha affermato il capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani, nel suo intervento durante la cerimonia di Giuramento del 231mo Corso Allievi Agenti, in corso alla scuola per il controllo del territorio di Pescara.