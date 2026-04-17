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Pisani, dimensioni più ampie di criminalità straniera e devianza giovanile

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- CATANIA, 17 APR - "La criminalità straniera, purtroppo, generata anche da contesti di marginalità e difficoltà di integrazione, assume delle dimensioni sempre più ampie e violente così come la crescente devianza giovanile che necessita di un'attenzione particolare sulla tematica della minore età". Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, oggi a Catania in occasione del 174esimo anniversario della fondazione del Corpo e della inaugurazione della nuova Questura del capoluogo etneo. "Vi e' la necessita di un impegno sistemico da parte di tutte le istituzioni - ha aggiunto - perché dobbiamo essere in grado di intercettare, comprendere e arginare i fenomeni di violenza e soprattutto di una diffusa radicalizzazione sul web da parte dei minori".

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