Piromane bloccato con accendini e materiale infiammabile a San Pietro

CITTÀ DEL VATICANO, 03 FEB - Momenti di apprensione presso la basilica di San Pietro dove, ai varchi di accesso, un uomo è stato bloccato ieri con accendini a gas e materiale altamente infiammabile. A fermarlo sono stati gli agenti dell'ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano che lo hanno arrestato. Questa mattina la convalida davanti al giudice. A darne notizia è stato il Mosap, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è stato fermato ieri durante i servizi di vigilanza in piazza San Pietro mentre si dirigeva verso i varchi di controllo per l'accesso alla Basilica proprio quando stava cominciando l'afflusso in basilica per la messa celebrata da papa Leone per la giornata mondiale della Vita consacrata. Alla richiesta di un controllo da parte dei poliziotti dell'ispettorato Vaticano, ha tentato la fuga venendo bloccato dopo un breve inseguimento. Dagli accertamenti è emerso che, nei giorni scorsi, l'uomo si sarebbe reso responsabile di altri incendi tra cui quello nella chiesa San Giacomo di via del Corso, in una chiesa di via della Conciliazione e in un altro luogo di culto nel cuore della Capitale, a San Lorenzo in Lucina, dove erano stati dati alle fiamme arredi e tendaggi. In precedenza, avrebbe bruciato anche cassonetti in prossimità di strutture sanitarie e nei pressi di un pronto soccorso.