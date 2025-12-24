Giornale di Brescia
Pirata della strada travolge e uccide un pedone nel Reggiano

BOLOGNA, 24 DIC - Era uscito a buttare la spazzatura quando è stato travolto e ucciso sul colpo da un'auto guidata da una persona che non si è fermata a prestare soccorso ed è scappata. Fra le province di Reggio Emilia e Modena sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri dell'auto coinvolta ieri sera attorno alle 23 nell'investimento a Casalgrande (Reggio Emilia). L'investitore rischia le accuse di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso.

Argomenti
BOLOGNA

