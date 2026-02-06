Giornale di Brescia
Pioggia provoca frana nel cosentino, paese diviso a metà

MAIERÀ, 06 FEB - Una frana si è verificata a causa del maltempo nel Comune di Maierà, nel Cosentino. I detriti hanno invaso la strada che collega il centro collinare e la costa tirrenica, staccandosi da un costone roccioso a causa delle forti piogge. Il sindaco, Ivano Russo, ha emesso un'ordinanza per la messa in sicurezza della viabilità, incaricando una ditta privata della rimozione dei detriti. Contestualmente, ha disposto la chiusura delle scuole "perché il paese - ha detto - è rimasto diviso a metà da questa frana che investe la viabilità principale di servizio e dal momento che la viabilità alternativa non avrebbe permesso il trasporto scolastico in sicurezza". Secondo il primo cittadino, la riapertura delle scuole dovrebbe essere garantita lunedì prossimo, 9 febbraio.

