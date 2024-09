Pioggia giovedì e venerdì, anche su Emilia Romagna e Toscana

ROMA, 30 SET - Con l'inizio di ottobre una serie di perturbazioni atlantiche riporteranno piogge su buona parte dell'Italia, ad iniziare dal Centro-Nord. Ci sarà maltempo giovedì e venerdì, le piogge più intense sono attese su Emilia Romagna, Toscana, gran parte del Centro e sul Sud peninsulare. Graduale miglioramento nel weekend. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "Nelle prossime ore avremo ancora sole con temperature nella media del periodo - spiega Sanò -. Da martedì mattina ci sarà qualche rovescio tra Liguria di Levante ed alta Toscana poi, lentamente e specie dalla sera, arriveranno nuvoloni neri e piovaschi sul Nord-Ovest. Un peggioramento più marcato è atteso da mercoledì in poi. Sono previste piogge diffuse su tutto il Centro-Nord, mentre al Sud si avranno ancora delle schiarite e massime addirittura in rialzo fino a 31°C in Sicilia. Giovedì e venerdì saranno le giornate peggiori della settimana: solo a Nord-Ovest avremo delle schiarite, mentre un deciso e persistente peggioramento investirà il resto dell'Italia. Le piogge più intense sono attese su Emilia Romagna, Toscana, gran parte del Centro e sul Sud peninsulare. Si tratterà di un ciclone in lento spostamento verso i Balcani: la giornata di sabato altre piogge sono previste su Lazio, Abruzzo e Molise, altrove prevarrà il sole. Il primo weekend di ottobre si chiuderà domenica con un miglioramento anche al Sud, mentre ci sarà sole sul resto del Paese". Nel dettaglio - Lunedì 30. Al Nord: nuvoloso, rare piogge. Al Centro: a tratti soleggiato. Al Sud: soleggiato. - Martedì 1. Al Nord: nubi in aumento, piovaschi intermittenti. Al Centro: molte nubi, occasionali piogge. Al Sud: soleggiato e più caldo. - Mercoledì 2. Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: cielo coperto, rovesci sull'alta Toscana. Al Sud: soleggiato e più caldo. Tendenza: maltempo giovedì e venerdì, graduale miglioramento nel weekend.