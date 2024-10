Pioggia e temporali in arrivo, allerta in Sardegna

CAGLIARI, 22 OTT - La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 18 di mercoledì 23 ottobre. Per le prossime 24 ore, infatti, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna meridionale ed orientale. I cumulati saranno localmente molto elevati in 12 ore con temporali di forte intensità più diffusi sul settore sud-orientale; i fenomeni inizieranno dai settori centromeridionali per poi muoversi lentamente verso nord. L'instabilità permarrà tale almeno sino a giovedì 24.