Piogge in arrivo al Centro-Sud e ancora neve sul Nord-Ovest

ROMA, 22 DIC - Ancora maltempo sull'Italia investita da una perturbazione di origine atlantica che anche domani continuerà a interessare le regioni del Nord-Ovest, portando precipitazioni nevose fino a quote alto collinari o di bassa montagna sul Piemonte centro-meridionale e sull'entroterra ligure di ponente. Gli effetti della perturbazione tenderanno a estendersi nel corso della giornata a tutto il Centro-Sud, in particolare ai settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania e a quelli meridionali della Puglia, portando piogge o temporali sparsi. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dal primo mattino di domani, prevede l'avviso, ci saranno precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sull'Arcipelago Toscano, sulle aree tirreniche di Lazio e Campania e sulla Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta gialla sui settori occidentali di Umbria e Abruzzo, su quelli tirrenici della Campania e sull'intero territorio di Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.