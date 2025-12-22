Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Piogge in arrivo al Centro-Sud e ancora neve sul Nord-Ovest

AA

ROMA, 22 DIC - Ancora maltempo sull'Italia investita da una perturbazione di origine atlantica che anche domani continuerà a interessare le regioni del Nord-Ovest, portando precipitazioni nevose fino a quote alto collinari o di bassa montagna sul Piemonte centro-meridionale e sull'entroterra ligure di ponente. Gli effetti della perturbazione tenderanno a estendersi nel corso della giornata a tutto il Centro-Sud, in particolare ai settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania e a quelli meridionali della Puglia, portando piogge o temporali sparsi. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dal primo mattino di domani, prevede l'avviso, ci saranno precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sull'Arcipelago Toscano, sulle aree tirreniche di Lazio e Campania e sulla Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta gialla sui settori occidentali di Umbria e Abruzzo, su quelli tirrenici della Campania e sull'intero territorio di Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario