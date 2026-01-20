Piogge 'eccezionali' in Tunisia, almeno quattro morti

ROMA, 20 GEN - Quattro persone sono morte in Tunisia a causa delle inondazioni causate dalle piogge record. Un funzionario ha definito la situazione "critica" in alcuni governatorati, mentre le scuole sono rimaste chiuse, in particolare nella capitale. "Abbiamo registrato precipitazioni eccezionali per il mese di gennaio" in alcune regioni come Monastir (centro-est), Nabeul (nord-est) e la Grande Tunisi, ha dichiarato all'Afp Abderazak Rahal, direttore delle previsioni dell'Istituto Nazionale di Meteorologia (Inm), aggiungendo che livelli simili non si registravano in queste regioni dal 1950. Quattro persone sono morte a Moknine, nel governatorato di Monastir, ha dichiarato il portavoce della Protezione Civile, Khalil Mechri. Tra le vittime c'era una donna sulla quarantina travolta dalle acque alluvionali, secondo Abderraouf Marouani, direttore regionale della Protezione Civile, intervenuto alla radio Mosaïque Fm. Immagini drammatiche di strade allagate sono circolate sui social media, mostrando anche numerose auto intrappolate in torrenti d'acqua che raggiungevano le loro porte. L'esercito, membro della commissione per la lotta alle catastrofi naturali, sta partecipando alle operazioni di soccorso, ha detto all'Afp una fonte del ministero della Difesa, che ha chiesto l'anonimato. Forti piogge sono state pressoché ininterrotte da lunedì sera nella capitale, Tunisi, e in altre regioni del Centro-Est. Anche i trasporti pubblici e privati ;;sono stati gravemente interrotti, o addirittura completamente interrotti. Il villaggio turistico di Sidi Bou Said, alla periferia di Tunisi, ha registrato 206 mm di pioggia, secondo Sarhan Rahali, dell'Inm, mentre nella città di Sayada sono caduti 250 mm di pioggia in poche ore, secondo il Marouani. Mehrez Ghannouchi, un altro funzionario dell'Inm, ha descritto la situazione in alcune zone come "critica". Sebbene queste precipitazioni siano da record, è comune che le strade vengano allagate dopo forti piogge in tutto il paese a causa delle cattive condizioni di gran parte delle infrastrutture. I sistemi di drenaggio e di deflusso delle acque piovane sono spesso vecchi, sottodimensionati o scarsamente manutenuti, soprattutto nelle aree urbane in rapida espansione. L'urbanizzazione rapida e talvolta incontrollata ha inoltre ridotto le superfici permeabili e aumentato il deflusso, mentre gli scarichi intasati dai rifiuti limitano ulteriormente il flusso dell'acqua.