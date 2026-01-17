Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Piogge e vento di burrasca, scatta l'allerta meteo in Sardegna

AA

CAGLIARI, 17 GEN - Maltempo in arrivo in Sardegna. Dalla serata di domani, domenica 18 gennaio, e sino a mercoledì 21 sono previsti forti venti, mareggiate e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale isolato sulla Sardegna orientale e meridionale. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 18 di domenica e sino alle 18 di mercoledì 21 gennaio. Le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti nelle giornate di lunedì e martedì, durante le quali potranno verificarsi rovesci o temporali con intensità forte. In particolare, dalla mattina di lunedì sono previsti venti forti su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a intensità di burrasca o tempesta nel Sulcis Iglesiente e nel Campidano meridionale. Il moto ondoso e il vento proveniente dal mare determineranno un significativo innalzamento del livello della superficie marina lungo le coste del Golfo di Cagliari, con onde alte e mareggiate. Sulla Sardegna occidentale e nord-occidentale, invece, i fenomeni saranno meno intensi e meno diffusi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario