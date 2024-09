Piogge e allagamenti a Milano, evacuate comunità al parco Lambro

MILANO, 08 SET - La pioggia che ha iniziato a cadere nel primo pomeriggio a Milano ha causato allagamenti in città, a partire dalla zona di Ponte Lambro in via Vittorini. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Sono state evacuate le comunità che si trovano nel parco Lambro per l'innalzamento del fiume. Resta invece a livelli bassi al momento il Seveso.