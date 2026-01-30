Pinelli, 'la delegittimazione reciproca indebolisce le istituzioni'

ROMA, 30 GEN - "La delegittimazione reciproca indebolisce le Istituzioni, e rompe il patto di fiducia tra esse e i cittadini che, disorientati, possono chiedersi se debbano o possano ancora fidarsi di chi decide, a vario titolo, le loro sorti, sia con l'introduzione di nuove norme, anche di rango costituzionale, sia con l'applicazione e l'interpretazione del diritto, nell'esercizio della giurisdizione. È un rischio che va, responsabilmente e con il contributo di tutti, decisamente scongiurato". Lo afferma il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, nel corso del suo intervento in Cassazione alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario.